Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Ваша главная планета Марс вошла в знак яркого и креативного Льва. Отличное время, чтобы изменить имидж, записаться на танцы, начать ходить на свидания.

Тельцы

Энергия перемещается в ваш дом: захочется все переставить, перекрасить, а может и переехать. Отлично, у вас все получится - Марс придаст сил и выносливости.

Близнецы

Марс во Льве усиливает вашу способность убеждать, вдохновлять, договариваться. Наступает удачное время для поездок, переговоров, текстов и постов.

Раки

Деньги выходят на первый план: вам хочется зарабатывать легко, а тратить с размахом. Звучит амбициозно, и если вы готовы, звезды придадут вам смелости.

Львы

Марс в вашем знаке готов побороться за успех. Можно дать второй шанс делам, которые вы затевали прошлой осенью – теперь все получится.

Девы

Вам нужно время, чтобы все переосмыслить, понять свои желания. Уйдите пока в тень, сейчас еще не время для важных дел, кардинальных решений, знакомств.

Весы

Наступает прекрасный момент для запуска нового проекта, выхода в люди, активностей в соцсетях. У вас снова появится желание быть частью сообщества.

Скорпионы

Представителям этого знака захочется больше власти, признания и конкретных результатов. И вы точно к этому готовы, так что вперед, к карьерным и бизнес-вершинам!

Стрельцы

В каждом из вас просыпается путешественник, философ и исследователь. Марс приглашает записаться на курс, поехать в отпуск, прочесть новую книгу.

Козероги

Возможно, вы решите сказать: "Стоп, так больше не будет". Вам хватит мудрости и смелости, чтобы договориться и с собой, и с другими.

Водолеи

Марс в противоположном знаке - это даже не намек, а указание: ваша личная жизнь активизируется! Любовные страсти будут бушевать до середины июня.

Рыбы

Наступило идеальное время для перехода на правильное питание, занятия спортом, заботу о своем здоровье. Главное – понимать, для чего вам это нужно.