Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Овны
Ваша главная планета Марс вошла в знак яркого и креативного Льва. Отличное время, чтобы изменить имидж, записаться на танцы, начать ходить на свидания.
Тельцы
Энергия перемещается в ваш дом: захочется все переставить, перекрасить, а может и переехать. Отлично, у вас все получится - Марс придаст сил и выносливости.
Близнецы
Марс во Льве усиливает вашу способность убеждать, вдохновлять, договариваться. Наступает удачное время для поездок, переговоров, текстов и постов.
Раки
Деньги выходят на первый план: вам хочется зарабатывать легко, а тратить с размахом. Звучит амбициозно, и если вы готовы, звезды придадут вам смелости.
Львы
Марс в вашем знаке готов побороться за успех. Можно дать второй шанс делам, которые вы затевали прошлой осенью – теперь все получится.
Девы
Вам нужно время, чтобы все переосмыслить, понять свои желания. Уйдите пока в тень, сейчас еще не время для важных дел, кардинальных решений, знакомств.
Весы
Наступает прекрасный момент для запуска нового проекта, выхода в люди, активностей в соцсетях. У вас снова появится желание быть частью сообщества.
Скорпионы
Представителям этого знака захочется больше власти, признания и конкретных результатов. И вы точно к этому готовы, так что вперед, к карьерным и бизнес-вершинам!
Стрельцы
В каждом из вас просыпается путешественник, философ и исследователь. Марс приглашает записаться на курс, поехать в отпуск, прочесть новую книгу.
Козероги
Возможно, вы решите сказать: "Стоп, так больше не будет". Вам хватит мудрости и смелости, чтобы договориться и с собой, и с другими.
Водолеи
Марс в противоположном знаке - это даже не намек, а указание: ваша личная жизнь активизируется! Любовные страсти будут бушевать до середины июня.
Рыбы
Наступило идеальное время для перехода на правильное питание, занятия спортом, заботу о своем здоровье. Главное – понимать, для чего вам это нужно.