Минобороны подвело итоги боевых действий в зоне СВО за неделю

Девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесли ВС России в период с 12 по 18 апреля. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, сообщили в Минобороны.

Также, по данным военного ведомства, поражены места хранения ракет, ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Уничтожены центры подготовки операторов дронов и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка в ДНР. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Валентиновка.