Собянин: На базе "Цифрового двойника Москвы" создается сервис для съемок кино

В Москве применяют технологии виртуального кинопроизводства мирового уровня. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, среди них - павильон с самой большой конструкцией LED экранов в России, площадь которого - свыше 300 квадратных метров, динамические платформы с системами вращения и другие решения. Такие возможности есть на Киностудии Горького и кинозаводе "Москино".

По словам мэра, с помощью новых технологий планируют создать модели различных городских объектов с максимальной детализацией. Так можно будет снимать Москву, не выходя за пределы павильона. А сервис предварительной визуализации позволит сделать черновой кадр фильма и ускорить съёмочный процесс.