Москва всячески поддерживает договоренности, которые учитывают законные интересы Исламской Республики Иран. Россия готова содействовать переговорам Тегерана с Вашингтоном по иранской ядерной программе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Российский министр встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Лавров подчеркнул: российская сторона считает рискованными попытки "нагрузить" переговоры США и Ирана вопросами, не имеющими отношения к ядерной программе, передает РИА Новости. Исламская республика в полной мере готова заключить договоренность в рамках договора о нераспространении ядерного оружия, заключил глава МИД России.

17 апреля министра иностранных дел Ирана Аракчи принял в Кремле Владимир Путин. Позже Сергей Лавров рассказал, что президент России остался очень доволен переговорами. Глава МИД также напомнил, что три дня назад был ратифицирован Договор о стратегическом партнерстве Министр также отметил, что ратифицированный три дня назад Договор о стратегическом партнерстве с Ираном Москвы с Тегераном.