Зеленский ввел санкции против дрессировщика кошек Куклачева

Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении 20 российских знаменитостей. В списке оказались SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), Ирина Апексимова, Николай Цискаридзе, Александр Розенбаум, Егор Кончаловский, Гарик Сукачев, Юрий Куклачев и другие, сообщает ТАСС. Санкции будут действовать десять лет.

Этим людям заблокировали активы на территории Украины, а также аннулировали лицензии, запретили передавать объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, под санкциями подразумеваются прекращение торговых соглашений и лишение всех украинских госнаград.

Ранее СБУ завела дело против российского певца Григория Лепса. Его обвинили в поддержке СВО, а также обратили внимание на его обещание платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Также артисту припомнили, что он регулярно оказывал гуманитарную помощь бойцам.

А до этого Служба безопасности Украины предъявила заочное обвинение российскому артисту SHAMAN за концерты в поддержку России. Киевский режим обвиняет певца в открытой поддержке российских властей и армии.