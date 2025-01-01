"Что за дичь?" Мир содрогнулся - у США есть супероружие

Мистическое кольцо в чистом небе было замечено во вторник над Хэмптон-Роудс в Вирджинии. Другой снимок был сделана в Атморе, штата Алабама. В тот день были ливни, грозы, сверкали молнии. Вы можете явно видеть кольцо чего-то и облако, похожее на конденсат. Специалисты объясняют появление подобных колец резким выбросом промышленных котельных. Из-за высокой скорости слой сажи становится устойчивым. И какое-то время может держать форму в нижних слоях атмосферы. Если с кольцами все вроде как более-менее понятно, то как быть со святящимися шарами? Они то появляются, то исчезают. А еще хаотично перемещаются в пространстве. Нечто подобное фиксировали, например, американские пилоты.

"Приблизительный механизм понятен, но почему вдруг, почему именно так и почему мы это наблюдаем? То мы можем наблюдать все небо в алмазах, а то частично какая-то тень пробежала по небу. Наука пока в этом плохо разбирается. Профессионал - да, может выдвинуть гипотезу, что это, может быть, спрайт. Грубо говоря, какая-то водяная среда, мелкодисперсная водная среда в воздухе преломляет луч", - отметил Алексей Диашев, профессор, доктор технических наук.

Речь о так называемом "гало". Когда солнечный свет преломляют кристаллики льда, создавая сияющий нимб. Оптический эффект, обусловленный разной плотностью воздуха, назван в честь легендарной волшебницы из артурианского цикла – Фата Моргана. Впрочем, не все летающие корабли вот так просто объяснимы с позиций науки. Заслуженный военный летчик России генерал-полковник Владимир Попов уверяет - сам видел нечто. Недалеко от польской границы: "Вроде бы самолет был с большим количеством иллюминаторов, потому что свечение было такое. Точечные огни проблескового характера. Это тоже относится обычно к воздушному судну. И луч прожектора. В конце полетов нам предложили потом индивидуально зайти, каждого вызывали в кабинет, где находился представитель особого отдела, и он попросил нас подписать специальный документ – справку такую, где мы обязались, что не будет разглашать об этом случае в течении 10 лет".

Прошло уже 25 лет. И за четверть века таких вот свидетельств наберется масса. У скептиков, впрочем, глядя на регулярные светопреставления в небе, лишь один закономерный вопрос: "Высокоинтеллектуальные существа с других планет, прилетающие на Землю и мигающие дешевыми китайскими светодиодными лампочками, не входили в мои планы на 2025 год. Это все блестящие штуки, которые Кэти Перри оставила там вчера, а сейчас они только входит в нашу атмосферу. Ну, а если серьезно - зачем инопланетным кораблям огни, если они хотят быть здесь инкогнито?!".

Повышение внимание и шумиха совсем ни к чему и военным, которые испытывают новые виды вооружений. Этим секретным процессом, например, эксперты объясняли волну сообщений о неизвестных дронах. Которые наблюдатели фиксировали в небе над США в конце прошлого года. Местные парламентарии тогда, так и не добились от Вашингтона убедительных комментариев. Зато теперь Дональд Трамп на весь мир заявил – "трепещите, враги США".

Подробностей не приводится. Разработки американцев гиперзвукового оружия, которое есть у России, пока не увенчались спехом. От многих проектов Штаты отказались по причине их космической стоимости. И это несмотря на рекордный триллионный военный бюджет. Создание одной лишь системы ПРО "Золотой купол" эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов. Есть еще проекты боевых голограмм и супер-ракет с засекреченными характеристиками. Журналистам так и не удалось выяснить, что именно на не неделе взорвалось на испытательном полигоне в штате Юта.

"Мы не все знаем. Есть и конфиденциальность, и секретность. Каких-то испытаний, исследований, пусков ракет, например. Нет необходимости, чтобы это знали все. Закрытые испытания, исследования - они, конечно, предполагают что-то такое. То, с чем мы не сталкиваясь раньше", - сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-полковник, кандидат технических наук.

Более того. То, что раньше могло прийти в голову исключительно писателям –фантастам. Ведь то, что одним НЛО, другим – пространственно-временные порталы.

Пока скептики крутили пальцем у виска, призывая запасаться шапочками из фольги, Белый дом пошел ва-банк. Заявив то, от чего вопросов стало еще больш: "Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность".

И это, по всей видимости, не метафора. В апреле специалисты зафиксировали сразу три сильнейшие магнитные бури, причем подряд. Яркое северное сияние можно было наблюдать даже в умеренных широтах.

Что-то явно происходит. Ведь именно манипуляции с геомагнитным полем Земли, как полагают эксперты, могут лежать в основе того самого супероружия. В самый разгар Второй мировой войны, 28 октября 1943 года, американцам якобы даже удалось мгновенно переместить свой эсминец "Элдридж" на 320 километров. В прессе это назвали "Филадельфийским экспериментом". Его засекретили. И вроде как больше ничего подобного не проводили. Считается, что переместить гигантский эсминец тогда помогли специально сгенерированные электромагнитные волны. Впрочем, есть версия, что от Филадельфии до Норфолка "Элдридж" прошел по морскому каналу, закрытому для гражданских судов. А сам эксперимент ни что иное как мистификация. Что, впрочем, не мешает обсуждать ее больше 80 лет.

Так не это ли не то самое супермощное оружие, о котором говорит Трамп и другие американские чиновники? То, что сопровождает человечество с древних времен? Страх!

Несколько поколений американцев выросли на безобидной детской книжке "Волшебник страны Оз". Ну, или "Волшебник Изумрудного города" в нашей адаптации. Истории о дружбе, самопожертвовании и... шарлатане, много лет державшем в страхе весь волшебный мир при помощи искусных фокусов.

Так что может и все эти НЛО, кольца в небе, перемещающиеся эсминцы, и даже супероружие - всего лишь чья-то ловкость рук. Хотя, учитывая цели, скорее мошенничество, причем планетарного масштаба. Во всяком случае - прямых доказательств обратного пока нет.