Торговые войны Трампа: путь к величию или путь в никуда?

Колумбийский фермер Карен Фарфан всю жизнь политикой почти не интересовался. Растил себе цветы и отправлял в Соединенные Штаты. Традиционно - беспошлинно. Весть о том, что тариф за импорт тюльпанов и подсолнухов в США теперь составит огромные по его мнению 10 процентов, стала для него шоком. Как и для всей цветочной отрасли Колумбии - второй по объемам в мире после Нидерландов.

До цветочного рынка самих США волны торговой войны Трампа, судя по всему, еще не не докатились - дефицита пока не наблюдается. Но премьер-министра Италии Джорджу Мелони на американской земле встречали почему-то без цветов. А ведь для Трампа она - дорогой гость. Он называл итальянского премьера "фантастической женщиной, взявшей Европу штурмом" и единственную из лидеров ЕС пригласил на свою инаугурацию. Но теперь Мелони предстояло "брать" Белый дом в лице ее хозяина. И разговор был крайне непростой. На повестке дня - взаимные тарифы. Болезненные как для самой Италии, так и для всего Евросоюза. Трамп дал надежду, но в своем стиле: "Конечно, будет торговое соглашение. Они очень, очень хотят его заключить, и мы тоже. Я этого ожидаю, но это будет честная сделка. У США есть то, чего хотят все".

Пока 25-процентные тарифы на европейскую продукцию Трамп поставил на трехмесячную паузу. Но зная, насколько скор глава Белого дома в решениях, это фактически ничего не значит. В любом момент может отыграть назад.

"ЕС надломлен экономически, он прекратил закупать российские энергоресурсы. И утратил тем самым главное свое конкурентное преимущество в мировой экономике, учитывая дорогую рабочую силу, учитывая дороговизну недвижимости, учитывая высокие налоги и дорогостоящий транспорт. ЕС просто не выдержал бы. У него очень большое положительное торговое сальдо с американцами", - отметил Василий Колташов, директор Института нового общества.

Только Италия в плюсе в торговле с Соединенными Штатами на 44 миллиарда. А по всему миру в год США покупают на триллион долларов больше, чем продают. И для Трампа это вопрос не только экономики.

"Это вопрос пресловутой американской гегемонии, американского лидерства. Он хочет вернуть Америку в 50-60-е годы, когда как раз был пик могущества. После Второй мировой войны на США приходилось 50 процентов мирового ВВП. Американская экономика была сравнима с экономикой всей остальной планеты вместе взятой. Сегодня доля США в мировой экономике - только четверть. А по паритету покупательной способности вообще только 15,5 %. Поэтому, конечно, сегодня Трамп пытается форсировать эти торговые войны", - объяснил Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН).

В своей книге "Искусство сделки" бизнесмен Трамп писал, что любит ставить высокие цели, а затем давить и давить до тех пор, пока не получит то, что нужно. Книга вышла в 1987-м. Трампу было 40. Теперь он уже во второй раз президент, скоро разменяет девятый десяток, но своих методов не поменял. Ведь как солидно выглядит список стран и территорий, которые США обложили драконовскими пошлинами. И пусть среди них даже остров, где живут одни пингвины, хоть и с юридическим адресом.

Но пока ушлые журналисты докопаются до таких подробностей, избиратель уже будет впечатлен. 185 стран хотят переговоров и даже целовать главу Белого дома в одно место, признавая - Америка снова великая держава, а значит, ей просто обязаны идти на уступки. Такой, судя по всему, была задумка Трампа. Но мир во многом поменялся. И даже не с 60-х годов, а всего лишь с предыдущего его президентства. Ведь тот же излюбленный лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой" по сути говорит, что Америка сейчас не великая и эту ситуацию он отчаянно пытается исправить.

"Главная ошибка - это, конечно, ультимативный стиль. Если ты хочешь, чтобы твоя торговая война была эффективной, то скорее всего, нужно выделить одну-две цели и на них сконцентрироваться. Но когда ситуация такова, что ты начинаешь торговую войну против сего остального мира одновременно, то это путь вникуда. Даже исходя из того, что война на два фронта, - это всегда путь к поражению. А к тому же ты создаешь такие предпосылки, чтобы остальные игроки как раз сближались на антиамериканской основе", - добавил Блохин.

Европа пока пытается выработать согласованную политику. Сможет ли - большой вопрос. Слишком велик шок.А вот другие игроки уже ищут достойные ответы Вашингтону. И находят - вопреки ожиданиям Трампа. Британская "Телеграф" пишет, что Вашингтон надеется заключить торговые соглашения с Японией, Индией и Южной Кореей, чтобы изолировать главного геополитического противника - Китай. А по данным "Блумберга" США предостерегают Венгрию от укрепления связей с Пекином.

Но пока Вашингтон рассылает подобные сигналы по всему миру, в столицах суверенных государств проводят свою политику. Та же Венгрия привлекла едва ли не половину недавних европейских инвестиций Китая. А Индия пригласила американских производителей к себе в качестве альтернативы.

Впрочем, радушие Индии скорее всего останется неоцененным. В Китае все потуги Трампа разбиваются, словно о бетонную стену. 30, 50, 100, 200 процентов. Все последнее время Вашингтон пугал Пекин тарифами, которые эксперты уже называют смешными из-за их бессмысленности. Ведь в проигрыше в конечном счете оказывались именно американские производители и американские же потребители. И вот уже более половины высокодоходного экспорта из Китая, прежде всего электроника, освобождены от пошлин. При этом председатель КНР Си Цзиньпин даже не сказал своего веского слова, как ни стремился привлечь его внимание Трамп. А ведь заявлял, что все мировые лидеры буквально жаждут встречи.

Условия теперь ставит Китай и требует от Вашингтона прежде всего уважительной риторики и последовательной политики, в частности - по таким вопросам, как санкции и ситуация вокруг Тайваня. Ответ получился еще более жестким, чем предполагалось.

"Если бы даже Китай сел за стол переговоров с Трампом, о чем тот мечтает, то возникла бы серьезная проблема, потому что у США нет товаров, которые они продали бы Китаю. Китаю не нужны американские вооружения, Китаю не нужны в таких объемах продукты американской фармацевтики, да еще по американским безумным ценам", - указал Колташов.

Трамп убеждает - ни роста цен, ни инфляции в результате введения повышенных тарифом на импорт не будет. Но цены уже поползли вверх. И избиратель отреагировал мгновенно. По опросам телеканала CBS, за полтора месяца число тех, кто одобряет экономическую политику Белого дома, резко снизилось. Тут же оживились демократы. Очнулся даже Джо Байден: "Менее чем за 100 дней новая администрация нанесла столько вреда и разрушений. Просто захватывает дух, что это может произойти так скоро".

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого называют возможным кандидатом от демократов в президенты на следующих выборах, подал в суд с требованием заблокировать незаконные тарифы Трампа. Накаляющаяся обстановка в стране вынуждает главу Белого дома спешить и делать новые ошибки - в условиях, когда госдолг страны огромен, а фондовый рынок превратился в пузырь.

"Если бы Трамп в первые 100 дней объявил дефолт, республиканцы не подняли бы потолок правительственного долга, то в этом случае США сейчас имели бы девальвированный доллар, сокращение расходов, может быть, ликвидацию части военных баз и много еще иных последствий, но они могли бы перезапустить экономику. Как перезапускалась экономика других стран в обстановке 2008-2020 годов именно под влиянием девальвации. Американская экономика не перезапускалась. И Трамп думает, что, не перезапустив экономику, можно ее быстро сделать здоровой", - заключил Колташов.

Подобное Америка уже переживала в 1987-м, когда кажущееся благополучие в "черный понедельник" 19 октября сменилось рекордным падением фондовых рынков - почти на четверть. И самой сильной девальвацией доллара за всю историю США. Теперь же эксперты и вовсе прочат Соединенным Штатам вторую Великую депрессию, которую, по многим оценкам, Америка уже не переживет. И в этом случае 47-й президент США станет тем самым "черным лебедем" - прежде всего для своей страны, которую он так стремиться снова сделать великой.