"Рот большой... Так это хорошо!": Барановская показала красные губы

Юлия Барановская была возлюбленной футболиста Андрея Аршавина, которая родила спортсмену двоих детей. Однако когда она ждала третьего малыша, тот объявил о том, что уходит от нее. Оказалось, футболист увлекся другой женщиной. В результате Юлия Барановская осталась одна с двумя детьми в другой стране (на тот момент семья жила в Великобритании).

Однако благодаря помощи друзей беременная женщина сумела вернуться в Россию, найти жилье и организовать быт. Вскоре на свет родился третий ребенок. А затем Юлии Барановской удалось найти хорошую работу. Теперь она является популярной ведущей. А когда не работает, Юлия вместе с детьми Артемом, Яной и Арсением отправляется в путешествия.

Из-за большой публичности Барановская то и дело подвергается критике со стороны общественности. Однако Юлии удалось научиться не реагировать на негативные отзывы. Более того, она теперь воспринимает критические высказывания с юмором. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Барановская опубликовала видео, на котором перечисляет все свои якобы недостатки.

"То шуба у меня старая, то я ношу стекляшки, то у меня лоб морщинистый. Да, и рот у меня большой..." - высказалась Юлия Барановская, представшая на видео в эффектном черном платье и с ярко-красной помадой на губах.

Впрочем, на последний пункт телеведущая быстро отреагировала: "Так это хорошо! Много помещается!"