Как лишившаяся носа Алиса Аршавина выглядит после 12 операций

Бывшая жена Андрея Аршавина после развода серьезно заболела, у нее начался некроз и практически полностью разрушился нос. С тех пор Алиса проходит лечение, она перенесла 12 операций.

Аршавина обратилась к хирургу, и специалист сделал невозможное — вернул ей нос. Пока Алиса выглядит не идеально, но сама она довольна достигнутым результатом. Бывшая жена футболиста признается, что ей больше не страшно смотреть в зеркало, пишет "СтарХит".

"Пройден очень большой путь примерно в 2,5 года. Сделано больше 12 операций. Были сначала тяжелые операции, сложные, так как не было ничего из того, что можно было сделать… Сейчас остались коррекционные операции, что не может не радовать", — рассказала Аршавина.

Интересно, что подписчики Алисы в соцсети призывают ее остановиться. Народ считает, что сейчас Аршавина прекрасно выглядит, а если продолжит операции, то может снова остаться без носа.



"Алиса, вы красотка! Не нужно добиваться совершенства, вам сейчас очень хорошо, а операции — это риск!"; "Сейчас снова отрежет нос под самый корень. Когда слишком хорошо, это уже плохо"; "Нормальный же нос сделали, после почти его полного отсутствия. Неужели хочется себя еще подвергать операциям?" — недоумевают комментаторы.