Разгром формирований ВСУ на территории Курской области продолжается. Подразделения группировки ВС России "Север" в результате наступления нанесли поражение нескольким бригадам и полкам ВСУ в курском приграничье и в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны.

По подсчетам военного ведомства, за время боев на курском направлении потери Вооруженных сил Украины превысили 75 тысяч военнослужащих. Уничтожено 410 танков, 307 бронетранспортеров, 2 278 боевых бронированных машин. Авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS.

Также ликвидировано 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и десять транспортно-заряжающих машин. Уничтожено 125 станций РЭБ, 30 РЛС контрбатарейной борьбы и ПВО, инженерная и командно-штабная машины.