Юлия Снигирь: "Я не могу спокойно на это смотреть"

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов считаются одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном кинематографе. И закрытой. Артисты редко посещают светские мероприятия, интервью дают только, если разговор идет о работе, в ток-шоу не снимаются.

У пары множество поклонников, не немало и критиков. Причем последние недовольны даже не актерскими работами Юлии и Евгения, а тем, что они вместе. Злопыхатели уверены, что ради Снигирь Цыганов бросил актрису Ирину Леонову, которая ждала от него седьмого ребенка. Кстати, Юлия тоже довольно быстро родила от Евгения. Пара воспитывает сына Федора. Они официально оформили отношения.

Казалось бы, история давно забыта, но в Сети то и дело немало критики достается как Цыганову, так и Снигирь. Однако на сей раз Юлия не стала молчать. Актриса опубликовала пост на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", который посвятила травле. Она призналась, что была жертвой буллинга в школе до девятого класса, пока не сменила школу.

"Возможно, я просто знаю, что такое травля и ошибочное общественное мнение (например, нас с Женей долго травили, и его несправедливо обвиняли в том, что он бросил и не занимается детьми).

Возможно, именно поэтому травля кого угодно - это для меня абсолютно всегда красная тряпка и меня всегда пугает, с какой готовностью люди набрасываются друг на друга и готовы осудить и растерзать. Я не могу спокойно на это смотреть", - заявила актриса.

Она не стала называть конкретные имена, однако призвала людей быть добрее друг к другу, ведь "на свете и так много боли".