Армения и Грузия проголосовали в поддержку Украины в ООН

Резолюцию под названием "Сотрудничество между ООН и Советом Европы" поддержали 105 стран при голосовании на Генассамблее ООН. В документе содержится обвинение в адрес России – в "агрессии против Украины".

В документе сказано, что Европа якобы сталкивается с "беспрецедентными вызовами" после "агрессии Российской Федерации против Украины". Противостоять этим вызовам, по мнению авторов резолюции, можно, укрепляя сотрудничество между ООН и Советом Европы. В поддержку резолюции проголосовали Армения, Грузия и Словакия. Против выступили 9 стран, в том числе Соединенные Штаты.

Парламент Словакии ранее отклонил инициативу оппозиции об осуждении действий России на Украине. А словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что будет присутствовать в Москве 9 мая на параде Победы. В Тбилиси также в последнее время высказываются за сотрудничество с Россией.