Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей

Филипп Киркоров к празднованию Пасхи готов. Певец купил модный в этом сезоне дубайский кулич у ресторатора Дениса Симачева. Необычной выпечкой исполнитель хита "Единственная" похвастался на своей страничке в соцсети.

Сколько Киркоров заплатил за люксовое пасхальное угощение, не известно. Но когда сам ресторатор представлял авторский кулич с начинкой "дубайский шоколад", то называл цену в 15 тысяч рублей. Такую сдобу попробовать захотели многие, поэтому Симачев вскоре поднял цену до 25 тысяч. Однако после того, как кулич купил Филипп Бедросович, ценник взлетел до небес.

"Долго объяснять. С сегодняшнего дня 100 000 рублей", — заявил ресторатор.

Киркоров же радуется, что успел приобрести угощение до подорожания. Филипп в восторге от выпечки, и показал, как украшенный свежими ягодами кулич крутится на праздничной платформе. Певец говорит, что вкус сдобы оценит в воскресенье, когда к нему придут близкие друзья.