Туристический сезон в России: куда поехать и чем заняться

В Краснодарском крае готовятся к приему туристов. Правда, из-за ситуации с разливом мазута в этом году есть некоторые ограничения.

"141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют своим показателям по уровню загрязнения, санитарно-гигиеническим нормам. Они не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и не могут быть использованы для рекреационных целей. Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям. И зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды", - объяснила Анна Попова, глава Роспотребнадзора.

На этой территории будет усилена работа СПА - комплексов и бассейнов, которые и так уже есть в 60 процентах отелей и гостиничных комплексов. К тому же Анапский район - лидер Краснодарского края по системе "все включено", что всегда привлекает туристов. В этом сезоне акцент будет смещен с пляжного отдыха на развлекательные и познавательные программы.

"Мы предложим гостям яркую, интересную, а главное - эмоциональную программу. Уже, кстати, в мае пройдут два таких больших мероприятия. С 17 по 25 мая пройдет гастрономический фестиваль "Виноград", где будут дегустации, экскурсии. Можно будет поучаствовать в собирании ягод, в приготовлении вина", - отметил Александр Руппель, заместитель губернатора Краснодарского края.

В Анапском районе будет работать более 100 экскурсионных бюро. На портале анапа.ру и в мобильном приложении "Анапа 360" в режиме реального времени обновляется информация по интересным мероприятиям. Например, можно прогуляться по экомаршрутам заповедника "Большой Утриш", который славится можжевелово-фисташковым лесом. Отдых детей пройдет в том же режиме - без купания в море.

"Анапа - это всероссийская детская здравница. На территории Анапы расположено 25 лагерей. Два - в Темрюкском районе. Все они будут работать, принимать детей. Отдых там совершенно безопасен. И в этот период мы сделаем акцент именно на спортивные мероприятия, образовательные, креативные индустрии", - добавил Руппель.

Пострадавшие в этом сезоне бизнесмены получат господдержку. До 25 декабря отсрочена оплата налога на имущество и землю, а также страховых взносов.

"Поддержка распространяется не только на отели и гостиницы, но и на санатории, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, туристические агентства, туроператоры. И, конечно, на организацию отдыха детей и их оздоровления. Всего это более 1200 организаций, индивидуальных предпринимателей. Администрация региона готовит соответствующий перечень и представит его в федеральную налоговую службу", - сказал Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития России.

При этом на береговой линии Анапы продолжается мониторинг ситуации специалистами МЧС России. С помощью дронов обследуют многокилометровые территории в поисках пятен мазута. Но в последние дни нашли только незначительные его выбросы. А на пляжах начала работать специальная техника, которая чистит песок. Для его эффективного просеивания как раз наступила теплая и сухая погода.

"Территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток - все побережье черноморское Краснодарского края - свободно от загрязнения. Отклонений ни в одной из более чем 6 тысяч проб, которые мы исследовали, не обнаружено", - указала Попова.

В Крыму и Севастополе курортный сезон пройдет без ограничений. Вода и пляжи чистые. К тому же туристов примут не только на Черном море. Незабываемый отдых ждет россиян в любой части страны. Например, на востоке можно насладится видами Байкала. Туристов встречает и Абхазия, куда уже с 3 мая полетят прямыми рейсами самолеты.