При помощи сжатого воздуха в небо запускают дрон - разведчик оборудованный камерой с мощным зумом, способной снимать в различных режимах. Сам беспилотник так и называется - "Суперкам". Оставаясь незамеченным, фиксирует все с высоты в несколько километров и днем, и ночью. И в ясную погоду, и в дождь.

"Заряд полный" означает, что гильза полностью заполнена порохом и снаряд полетит на максимальное расстояние. Цель обнаружена. Артиллеристы подготовили орудие. Прошло не более пяти минут.

Российские силы наступают западнее Курахова. Активные боевые действия разворачиваются вокруг небольшого села Богатырь. А это - Константинополь, соседний населённый пункт. Местные жители рассказывают, что ВСУ вели неизбирательный огонь.

Российские солдаты обходят каждый двор. Найдя людей, предлагают эвакуироваться в безопасное место и, конечно, помогают со сборами и переноской вещей. Медики проводят осмотр и оказывают первую помощь, если необходима.

В зоне СВО в движении находится практически вся линия фронта. Об этом свидетельствуют и сводки минобороны. Наши силы населенные пукнты освобождают на разных участках.

Минобороны России: Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Калиново и Валентиновка Донецкой народной республики. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2170 боевиков. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 2680 военнослужащих.

Согласно подтвержденным данным, за неделю в зоне проведения СВО противник потерял убитыми более восьми тысяч человек. Еще 1900 украинских боевиков ликвидированы в зоне ответственности группировки войск "Север". Это в том числе Курская область. 64 солдата ВСУ сдались в плен.

Каждого пленного проверят на предмет совершения преступлений. Кадры сделаны в поселке Володарское рядом с Мариуполем. По неизвестной причине украинские боевики беспилотником атаковали обычный деревенский дом ночью. Погиб девятилетний мальчик, который спал в своей кровати, обнявшись с любимыми мягкими игрушками.