Денег не хватит? Почему Трамп не сможет купить Гренландию

Международное право позволяет Америке приобрести Гренландию, но есть один нюанс. Цена будет слишком высокой.

Дональд Трамп скорей всего не сможет купить остров, так как сделку не одобрит сенат. Об этом в беседе с Bloomberg рассказали профессора права Джозеф Блокер и Мита Гулати. По подсчетам ученых, если США раздадут каждому из 57 тысяч гренландцев по миллиону долларов и "золотой карте", взамен попросив проголосовать за присоединение к Америке, то стоимость этой затеи составит триллионы долларов.

Таких денег в бюджете США нет. Власти ради покупки Гренландии должны будут повысить налоги или взять займ.

Учены предполагают, что Трамп пытается не купить остров, а забрать его через своего рода отчуждение имущества. Так американский лидер действовал, когда создавал свой строительный бизнес.

Ранее газета Newsweek писала, что Дания может продать Гренландию в рассрочку, если Америка заплатит первый платеж в 2,2 миллиарда долларов.

Напомним, что в марте этого года Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США. Американский лидер зазывает жителей острова присоединиться к Штатам в обмен на невероятное богатство.