Стали известны детали плана США по урегулированию на Украине

Агентство Bloomberg публикует подробности плана Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине.

В материале говорится: предложение США по урегулированию на Украине подразумевает, что перешедшие под контроль России территории останутся за Москвой.

Кроме того, в план включено смягчение антироссийских санкций, а членство Украины в НАТО снимается с повестки дня.

Уточняется, что соответствующий документ был представлен европейским союзникам Вашингтона. Американские чиновники в Париже заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель.

Официальной реакции Москвы пока не последовало.