Минтранс: Беспилотные грузовики введут на дороги общего пользования к 2027 году

На российских дорогах через два года появятся беспилотные грузовые автомобили. Об этом сообщили в Минтрансе.

В министерстве рассказали, что тесты грузовиков без водителя идут успешно, разработана "Дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года. В планах на ближайшее время — создать единые правила и инфраструктуру для безопасного использования автономного транспорта.

Первые грузовики без водителей выедут на дороги общего пользования к 2027 году. В Минтрансе подчеркнули, что совместная работа производителей и регуляторов должна привести к тому, что беспилотные автомобили станут привычной частью транспортной системы России, пишет Telegram-канал министерства.