Захарова назвала санкции Зеленского против Куклачева шагом кровавого клоуна

В новый санкционный список Украины попал 76-летний Юрий Куклачев. Глава киевского режима Владимир Зеленский лично подписал документ.

Ограничения в отношении артиста прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Кровавый клоун ввёл санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость", — написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, Зеленский 18 апреля подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В список помимо Юрия Куклачева попали Shaman, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Гарик Сукачев и Никита Джигурда.

Теперь они не смогут вести бизнес на Украине, и лишатся наград и званий, если когда-либо получали такие от Киева.