Минюст внес блогера Шпака и режиссера Ширяева в реестр иноагентов

Министерство юстиции расширило реестр иноагентов. Список пополнили трэш-блогер Александр Шпак и сценарист "Преподов на всю голову" Вячеслав Ширяев.

Так же иноагентами признаны журналистка Ирина Баблоян и блогер Мария Чистякова.

В Минюсте отметили, что иноагенты Шпак, Ширяев, Баблоян и Чистякова распространяли фейки о решении российских властей и выступали против специальной военной операции.

Напомним, что 17 апреля Александру Шпаку заочно утвердили тюремный срок — восемь лет лишения свободы. В прошлом году он был осужден за распространение фейков о российской армии. Шпак сбежал из страны и сейчас, предположительно, находится в Черногории. Он называет себя украинцем.