Путин обсудил с Совбезом противодействие вовлечению молодежи в криминальную деятельность

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными участниками Совета безопасности. Речь шла о противодействии попыткам вовлечения молодежи в криминальную деятельность.

Докладчиком выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Путин: Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодёжи в противоправную деятельность. Думаю, объяснять не нужно, насколько это важно. Это одна из серьезных тем, одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики. Прошу. Владимир Александрович Колокольцев начнет.