Под контролем ВСУ остается не более 20% территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В том числе несколько важных крупных населенных пунктов. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские военнослужащие освободили от украинских бойцов порядка 80% территории ДНР. "Но это весьма условный показатель, поскольку есть ряд ключевых, важных, стратегических населенных пунктов, которые нам придется взять", — отметил Марочко.

Российским военным еще предстоит освободить от ВСУ Константиновку, Краматорск, Славянск и Дружковку — крупные населенные пункты ДНР.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за прошедшую неделю освобождены четыре населенных пункта в ДНР — Калиново, Валентиновка, Елизаветовка и Преображенка, пишет ТАСС.