Живущий затворником Андрей Губин 3 месяца не выходит на связь

Звезда 90-х Андрей Губин добровольно стал затворником. Певец объявил, что серьезно болен и закрылся от мира.

Почти 15 лет исполнитель хита "Мальчик-бродяга" не участвовал в концертах, и лишь в прошлом году он сделал исключение и провёл творческий вечер на фестивале "Новая волна". Сам Губин не пел, но сидел в зале и слушал, как главные артисты страны исполняют его песни.

Андрей обещал, что вернется на сцену и обязательно сам споет свои хиты. Но пока артист лишь еще сильнее отдаляется от людей. Друг Губина саунд-продюсер Тарас Ващишин рассказал, что певец уже несколько месяцев не выходит на связь.

"У всех знакомых Андрея с ним договорённость – не беспокоить его. Он всегда звонит сам. В последний раз общались месяца три назад", — признался Ващишин.

По словам друга Губина, во время последнего разговора у артиста всё было по-старому, улучшений в состоянии здоровья нет. "Он в последнее время старается не рассказывать о здоровье вообще. Про творческие планы мы не говорили", — поделился Тарас.

Напомним, Андрей Губин сообщил, что ему поставили диагноз левая прозопалгия лица. Певец говорил, что его изматывают непрекращающиеся боли, пишет "Абзац".