Мишустин рассказал о мерах социально-экономического развития новых регионов

Программа льготного кредитования строительства туристической инфраструктуры будет расширена. За эту сферу отвечает национальный проект "Туризм и гостеприимство". Как рассказал на заседании правительства глава кабмина Михаил Мишустин, уже сейчас на льготных условиях реализуется более 220 проектов с объемом частных вложений свыше 1 триллиона рублей.

О готовности нарастить количество туристических объектов заявили более 50 регионов. Решение правительства позволит им на треть увеличить номерной фонд гостиниц, возвести 17 аквапарков, 11 горнолыжных комплексов, два круглогодичных парка развлечений.

Среди других тем заседания - меры поддержки аграриев в рамках посевной кампании и помощь новым регионам.