Мишустин рассказал о мерах социально-экономического развития новых регионов

Программа льготного кредитования строительства туристической инфраструктуры будет расширена. За эту сферу отвечает национальный проект "Туризм и гостеприимство". Как рассказал на заседании правительства глава кабмина Михаил Мишустин, уже сейчас на льготных условиях реализуется более 220 проектов с объемом частных вложений свыше 1 триллиона рублей.
О готовности нарастить количество туристических объектов заявили более 50 регионов. Решение правительства позволит им на треть увеличить номерной фонд гостиниц, возвести 17 аквапарков, 11 горнолыжных комплексов, два круглогодичных парка развлечений.
Среди других тем заседания - меры поддержки аграриев в рамках посевной кампании и помощь новым регионам.
"Сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении 8 млрд рублей на капитальный ремонт подстанций и линий электропередачи, в том числе на приобретение техники, кранов, подъемников и других необходимых инструментов и машин. Рассчитываем, что такое решение поможет эффективной интеграции наших исторических территорий в общее пространство страны. И будет способствовать социально-экономическому развитию новых российских субъектов", - сказал премьер.