Куклачев пригласил Зеленского на свой спектакль

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спортсменов. В список попали 20 человек, в том числе 76-летний Юрий Куклачев.

Дрессировщик кошек прокомментировал киевские ограничения. Народный артист РСФСР предложил президенту Украины приехать на его цирковой спектакль.

"Господин Зеленский, посетите наш спектакль, вспомните о настоящих человеческих ценностях, которые, к сожалению, вы забыли. 1 июня как раз покажем шоу, которое не дает вам спокойно спать", — обратился заклинатель кошек к главе киевского режима.

Напомним, Украина ввела санкции против SHAMAN, Никиты Джигурды, Юрия Куклачева, Гарика Сукачева и еще 16 россиян. Теперь они будут лишены наград, если когда-либо получали их от Киева, пишет ТАСС.