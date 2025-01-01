Для ЕГЭ-2025 предлагается установить дополнительные даты по двум предметам

Для ЕГЭ-2025 могут установить дополнительные даты по математике и русскому языку. Проект приказа уже подготовили Рособрнадзор и Минпросвещения России.

Согласно документу, математику базового и профильного уровней можно будет сдать 26 мая, а русский язык — 29 мая.

"Проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебному предмету "Математика" базового и профильного уровней - 26 мая 2025 г., а также ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык" - 29 мая 2025 года", — говорится в пояснительной записке к документу.

Основной период ЕГЭ в 2025 году начинается 23 мая и заканчивается 4 июля. 3 и 4 июля назначены днями пересдач.