Российские войска прорвали оборону неонацистов севернее Купянска. На правом берегу реки Оскол наши десантники и мотострелки стремительно продвигаются к городу, берут под контроль трассы снабжения и отрезают пути отхода ВСУ.

Сложная ситуация для киевских радикалов и под Краматорском. Точным ударом “Искандера” уничтожена установка HIMARS, а штурмовые группы взяли в плен западных наёмников. Боевики не успели толком развернуть установку, как прилетела ракета.

Краматорск - важнейший логистический узел ВСУ в Донбассе. Но первые мощные накаты российских батарей и авиации показали, что фортификации вокруг города трухлявые. Мотивация бандеровцев – нулевая, в плен сдалась ещё одна группа.

В Харькове горит цех по ремонту военной техники. В Конотопе разрушен пункт временной дислокации ВСУ. А в Курской области общие потери ВСУ могут достичь 100 тысяч человек, уверены военные эксперты.