Обеспечил надёжную связь под обстрелом противника: подвиг капитана Шевченко

Старший сержант Сергей Куфтырёв со своими подчинёнными во время штурма опорного пункта противника обошёл высоту, на которой закрепился враг, зашёл в тыл боевиков и открыл по ним огонь. Неожиданная атака дезорганизовала неонацистов. Неся потери, они отступили.

Капитан Виталий Шевченко обеспечивал бесперебойной связью наши подразделения. В ходе артобстрела со стороны ВСУ была повреждена антенна ретранслятора. Рискуя жизнью Виталий устранил повреждения.

По вновь организованным каналам связи были переданы координаты расположения огневых позиций противника, по которым наши бойцы нанесли удар, сообщает "ТВ Центр".