Православные христиане готовятся встретить Пасху

Православные верующие готовятся к главному христианскому празднику - Пасхе. Литургии сегодня проходят во всех храмах страны. Священнослужители облачились в светлые одеяния.

Прихожане несут в церкви для освящения куличи, крашеные яйца и творожные пасхи, ставшие символами Светлого Воскресенья. И сегодня верующие ожидают одно из главных чудес - схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Уже этим вечером частицы священного пламени спецбортом доставят в Москву к ночной пасхальной службе в храме Христа Спасителя, сообщает "ТВ Центр".