В Иерусалиме сошёл благодатный огонь

В иерусалимском храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь, сообщает ТАСС. Каждый год на протяжении столетий это событие христиане в мире воспринимают как чудо и напоминание о свете божественной славы воскресшего Христа в преддверии праздника Пасхи.

По традиции, лампада со святыней будет доставлена в Москву к ночной службе в храме Христа Спасителя. А утром 19 апреля патриарх Кирилл обратился к верующим, поздравив их с наступающей Пасхой. Предстоятель РПЦ отметил, что Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла.

Сегодня в церквях весь день освящают куличи, творожную пасху и крашеные яйца. А ближе к полуночи за праздничным богослужением впервые прозвучат слова пасхального приветствия: "Христос воскресе!".