Корея готова возобновить прямые рейсы в Россию, но при одном условии 

В Республике Корея обсуждают возобновление прямого авиасообщения с Россией. Авиакомпании готовы пойти на это, но при одном условии.

Как сообщил депутат национального собрания страны Чон Ён Ги, рейсы в Москву из Сеула запустят после завершения конфликта на Украине.

"Я спросил у представителей Korean Air, как они смотрят на то, что есть такое желание возобновить прямые рейсы в Россию, и с их стороны услышал ответ, что, если это будет возможно, и текущие вопросы разрешатся, то они тоже к этому готовы", — рассказал депутат в беседе с РИА Новости.

Ранее посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил о желании как можно скорее возобновить прямое авиасообщение. Отсутствие рейсов, по его словам, затрудняет общение между гражданами двух стран.