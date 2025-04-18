"Ребята в пакете": Розенбаум отреагировал на санкции Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против 20 российских артистов и спортсменов. В список попали Александр Розенбаум, Юрий Куклачев, Гарик Сукачев, Никита Джигурда и еще 16 россиян.

На решение украинского президента с юмором отреагировал Розенбаум. Исполнитель хита "Вальс-бостон" посмеялся, что больше 10 лет Киев о нем не вспоминал.

"И компания приличная. Замечательные ребята в этом "пакете". Особенно кошки Юры Куклачева. В общем, посмешил на славу, как ты умеешь", — обратился певец к Зеленскому.

Никита Джигурда также прокомментировал попадание под санкции Украины. Актер заявил, что это повод для гордости, ведь он теперь в "списке лучших российских артистов", передает РИА Новости.