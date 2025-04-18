Украинские военные перебрасывают резервы с курского направления в Донецкую Народную Республику. Бойцы ВСУ сосредотачиваются в Красноармейске.

Как сообщил командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным "Миф", украинская армия цепляется за каждый метр города. При этом командир заявил, что погодные условия дают российским военным возможность идти вперед намного быстрее, и Красноармейск должен быть освобожден уже в этом году.

Отметим, что марте Россия перешла в масштабное наступление в Курской области, освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас остатки ВСУ выдавливают с территории Курской области. По данным Минобороны России, Украина за время боевых действий на курском направлении потеряла более 70 тысяч человек, пишет РИА Новости.