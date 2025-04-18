Волочкова никого не пустит на "королевскую" свадьбу дочери

Бывшая прима Большого театра выдает единственную дочь замуж. Организацией праздника Анастасия Волочкова полностью занимается сама. Балерина обещает, что это будет королевская свадьба.

Деталями торжества Волочкова охотно делится с журналистами. Уже известно, что банкет пройдет в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Свадьба будет в стиле Гэтсби, гостей попросили выбирать наряды в черных и золотых тонах. Платье для невесты шьет мастерица, которая создавала пачки для самой Анастасии.

"И это будет королевская свадьба, но туда никто не будет допущен. Потому что Ариадна попросила: "Мама, я просто хочу сидеть за столом с тобой, бабушкой и с друзьями"", — заявила экс-прима.

Волочкова предупреждает, журналистам не стоит и пытаться пробраться в особняк Мясникова 26 апреля. Охране дадут указание никого не пускать. Но Ариадна и Анастасия пообщаться с прессой выйдут к парадной лестнице, пишет "МК".