Гранаты и взрывчатку нашли под снесенным гаражом в Москве

На севере Москвы рабочие нашли схрон с боеприпасами. В двух сумках находились гранаты и взрывчатка.

Необычную находку сделали, когда расчищали территорию после сноса гаражей. В сумках лежали пять гранат РГД-5 и тротиловые шашки.

"Наткнулись на две подозрительные сумки на Кронштадтском бульваре в Головинском районе столицы. Раньше там стояли гаражи, потом их снесли, территорию начали облагораживать и наткнулись на схрон", — пишет Telegram-канал SHOT.

Отметим, что в начале апреля на юго-востоке Москвы коммунальщики во время замены труб обнаружили ящик с десятками мин. Коробка со взрывоопасным содержимым лежала на чердаке нежилого помещения на Авиамоторной улице.