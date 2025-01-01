Елена Степаненко завершила карьеру

Юмористка Елена Степаненко давно не появлялась на экранах. Пошел слух, что она покинула Россию. А теперь стало известно, что бывшая жена Евгения Петросяна завершила карьеру.

72-летняя Степаненко последний раз порадовала телезрителей в конце прошлого года. В 2025 году Елена Григорьевна пропустила все выступления — ее не было в "Измайловском парке" и праздничном концерте в честь 8 марта. В одном из шоу юмористку и вовсе заменил бывший муж.

"Уважаемый и любимый телезрителем Евгений Ваганович в отсутствии бывшей жена теперь главная звезда разговорного юмористического жанра", — пишет "Комсомольская правда".

Скорей всего артистку на сцене мы больше не увидим. В феврале 2025 года по решению юмористки было ликвидировано ИП Степаненко Елена Григорьевна. Как предприниматель звезда экрана регистрировалась еще в 2001 году, чтобы вести концертную деятельность, и сниматься в шоу.