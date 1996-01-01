Россия вышла из соглашения по Баренцевому морю

Москва отказалась от заключенного ранее соглашения с Осло, Хельсинки и Стокгольмом о сотрудничестве в Баренцевом регионе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ разрабатывался с целью развития сотрудничества между четырьмя странами. Он предполагал создание Международного Баренцева секретариата.

Также Мишустин подписал документ, согласно которому Москва выходит из соглашения 2008 года о сотрудничестве в области готовности реагирования на ЧС и предупреждения их возникновения в регионе.

Ранее Россия объявила о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона. Как сообщали в Министерстве иностранных дел России, деятельность объединения была парализована с марта 2022 года по вине западных участников.