Россия быстрее решит украинский конфликт, если США и ЕС "умоют руки", заявил Медведев

Россия быстрее разберётся с украинским конфликтом, если США и Евросоюз "умоют руки". Об этом в пятницу, 18 апреля, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на слова Дональда Трампа о возможном выходе США из переговоров по Украине, если одна из сторон "начнёт их саботировать".

"Американские чиновники заявили, что США "умоют руки" в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу. Мудро. Европе следует поступить так же. Тогда Россия быстрее со всем разберётся", — написал Медведев в соцсети X.