Угрозы США выйти из переговоров по Украине направлены против Киева, пишет Axios

Угрозы Дональда Трампа вывести США из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщил портал Axios со ссылкой на европейских чиновников.

Госсекретарь США Марко Рубио ещё в четверг донёс до европейских чиновников, что терпение Трампа на исходе и он может объявить о выходе Вашингтона из переговоров. По данным издания, комментарии Рубио были направлены именно для давления на Украину, а не на Россию.

"Европейские дипломаты рассказали, что Рубио не говорил об усилении давления на Россию во время парижских встреч", — отмечает Axios.