WP: Зеленскому будет трудно "проглотить" план США по решению конфликта

Владимиру Зеленскому будет трудно "проглотить" предложенный США вариант урегулирования конфликта на Украине. Об этом в субботу, 19 апреля, заявил обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.

"Текущий пакет Уитткоффа президенту Украины Владимиру Зеленскому будет трудно проглотить. Но камнем преткновения для заключения сделки может стать то, что он, по-видимому, не включает в себя гарантии безопасности, обеспечиваемые США", — пишет обозреватель.

По мнению эксперта, Украине, придётся расчитывать только на помощь Европы. В то же время отмечает, что у европейцев нет достаточного количества войск и оружия, чтобы "сдержать" Россию.