В России вспоминают жертв гитлеровского геноцида

Сегодня в России вспоминают тех, кто пострадал от геноцида нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. По всей стране пройдут акции, цель которых - сохранить историческую правду.

Свидетельства преступлений, у которых нет срока давности, обнаружены в разных регионах нашей страны. Как отметили в Следственном комитете, установлены факты целенаправленного уничтожения нацистами мирного населения и военнопленных на оккупированной территории СССР, сообщает "ТВ Центр".

Материалы, собранные в ходе поисковых мероприятий, изучения архивов, допросов потерпевших и свидетелей, легли в основу 34 судебных решений о признании действий гитлеровцев геноцидом советского народа.

"Люди подвергались пыткам, их убивали, грабили и лишали крова, сжигая целые населённые пункты. Фашисты разрушали школы и больницы, расхищали и уничтожали музейные ценности и предметы искусства. Нацисты и их пособники стремились поработить мирное население, угоняли людей в концлагеря, где вынуждали работать без питания и отдыха", - отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.