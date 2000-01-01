Заговор 11 сентября: почему ЦРУ скрывает правду о терактах в Нью-Йорке

Недавно экс-конгрессмен Курт Уэлдон дал интервью Такеру Карлсону, которое наделало много шума. В интервью бывший влиятельный член Конгресса утверждает, что в США скрывают правду о теракте 11 сентября и что "глубинное государство" в Америке сознательно утаивает ключевые факты о трагедии. По словам Уэлдона, двое из террористов вообще были связаны с ЦРУ, а башни-близнецы в Нью-Йорке обрушились не от столкновения с самолётами и пожара, а потому, что были взорваны. При Трампе в США вроде бы наступило время разоблачений. Вряд ли Курт Уэлдон осмелился бы дать такое интервью при Обаме или Байдене.

До сих пор у американцев кровь в жилах стынет при воспоминании об 11 сентября 2001 года. О жуткой трагедии, самой смертоносной за всю историю США. Сотрудники Всемирного торгового центра, оказавшись в ловушке адского пламени, в панике высовывались из окон верхних этажей башен-близнецов. Снимали с себя рубашки, размахивая которыми, звали на помощь. Но было слишком поздно. Люди бросались в бездну, чтобы не сгореть заживо, пока башни-близнецы не сложились как карточный домик.

После падения башен-близнецов воздух Манхеттена пропитался едким дымом. По улицам пронеслась лавина пепла, сажи, осколков железа и стекла. А три тысячи жителей Нью-Йорка больше никогда не вернулись домой - были погребены под тоннами искорёженной стали. По официальной версии, причиной трагедии стал теракт. Якобы террористы из запрещённой в России группировки "Аль-Каида" угнали два самолёта, а затем протаранили здания башен-близнецов.

Эту версию и прежде многие ставили под сомнение, однако в США их обвиняли в теории заговора и превращали в маргиналов. Но на этой неделе прогремело сенсационное заявление от известного в прошлом политика. Экс-конгрессмен Курт Уэлдон в своём интервью объявил на весь мир, что к терактам 11 сентября причастно ЦРУ. И заверил, что у него есть тому доказательства.

Курт Уэлдон, экс-конгрессмен: "Трагедия 11 сентября произошла не потому, что группа людей угнала несколько самолётов. Оказывается, двое из захватчиков, находившихся на борту одного из лайнеров в Нью-Йорке, являлись сотрудниками ЦРУ и получали зарплату в агентстве. Эту информацию мне подтвердил в письменном виде источник из спецслужб. У меня есть документальное свидетельство. Двое угонщиков работали в ЦРУ. Это факт".

Курт Уэлдон рано начал задавать неудобные вопросы, собирался пролить свет на события 11 сентября в 2000-е, когда был влиятельным членом Конгресса – готовился занять пост главы комитета по обороне. Но не успел. За три недели до перевыборов, в октябре 2006 года, против Уэлдона была запущена агрессивная кампания. Конгрессмена обвинили в коррупции. Чтобы запугать Уэлдона, в дом его дочери нагрянули сотрудники ФБР.

Теперь, когда в Белом доме оказался единомышленник Курта Уэлдона – Дональд Трамп - экс-конгрессмен после долгих лет молчания решил озвучить реальный сценарий произошедшего 11 сентября.

Курт Уэлдон, экс-конгрессмен: "Это единственные в мире высотные здания, которые обрушились из-за попадания в них самолёта. И я читал отчёт архитектора, который их проектировал. Они были спроектированы так, чтобы выдержать удар самолёта и устоять. Башни-близнецы рухнули в результате контролируемого сноса, то есть взрыва. Для подрыва металлических и стальных конструкций используется мощное взрывчатое вещество, оно называется термит. Экспертиза обнаружила это вещество на месте трагедии".

Частицы термита и нанотермита были найдены в пыли, в обломках от разрушенных зданий. Правительственная комиссия отчиталась: термит был в составе краски, которая использовалась для термозащиты каркаса здания. Эта версия, однако, устроила не всех. Независимые учёные из организации "Архитекторы и инженеры - за правду" пришли в ужас, когда разглядели на цокольном этаже башен расплавленную сталь, которая остывала потом ещё в течение нескольких недель. Дело в том, что горящее авиационное топливо просто не способно выделить достаточно тепла, чтобы расплавить стальные конструкции. И башни не рухнули бы без вмешательства извне.

Билл Бриннье, архитектор: "Это всё сказки, что горящее авиационное топливо может расплавить сталь. Сталь отводит тепло. Она спроектирована так, чтобы противостоять огню. Не существует такого понятия: обрушение здания из-за огня. Вместо того чтобы исследовать куски расплавленной стали, правительственная комиссия отправила эту сталь в Китай на свалку. Это преступление, они уничтожили улики".

В пользу версии о контролируемом взрыве высказывались и очевидцы. К примеру пожарный, принимавший участие в борьбе с огнём Звуки взрывов попали и на видео. Сторонники теории контролируемого сноса подмечают, что горящие башни обрушились, словно кто-то разом подрубил все несущие конструкции.

Тони Сзамботи, инженер-механик: "Ядро башен-близнецов состояло из 47 колонн. И ещё три сотни колонн были с внешней стороны. Крайне прочная конструкция. Но обе башни упали по чёткой траектории, настолько организованно, практически в одно и то же время, с разницей в считанные минуты, что невероятно в высшей степени. Насколько точным был расчёт".

Правительственная комиссия объясняет складывание небоскрёбов воздействием жуткого пожара, который вспыхнул после взрыва авиатоплива. Из-за пожара якобы проломились межэтажные перекрытия в месте удара. В итоге под тяжестью верхних этажей стали проламываться перекрытия нижних - одно за другим, и небоскрёб обрушился вниз. Но возникает резонный вопрос - почему через несколько часов после того как обрушились две главные башни, чуть позади сложилось ещ одно 47-этажное здание, в которое самолёт не врезался?

Марк Гамильтон, учёный: "Для инженеров всегда важно понимать, что пошло не так. Но всё, что связано со зданием №7, окутано тайной. Условия, которые предположительно вызвали обрушение, в официальном отчёте не раскрываются. Их тщательно скрывают. Правительство заявляет, что раскрытие этой информации представляет собой угрозу для общественной безопасности. Но всё это больше походит на сокрытие контролируемого подрыва здания",

Учёные и инженеры из Университета Аляски и Университета Макмастера пришли к выводу, что, как и две главные башни, здание №7 было заминировано. Возможно, в него должен был врезаться ещё один захваченный в тот день самолёт. Однако этот самолёт до здания не долетел, рухнул в поле. По одной из версий, воздушное судно взорвали ещё в небе. Видимо, что-то пошло не так.

Высотные здания со стальным каркасом страдали от пожаров и до, и после трагедии 11 сентября. Но никогда не разрушались полностью. В 1988 году в Лос-Анджелесе здание банка было объято пламенем три с половиной часа, но выстояло. В Китае в 2009 году отель "Мандирин Ориэнтал" пылал шесть часов и не рухнул.

Американский политолог, очевидец трагедии 11 сентября, Джон Вароли уверен: кадры стёртых с лица земли трех зданий Всемирного торгового центра нужны были правительству Джорджа Буша-младшего для начала цикла войн на Ближнем Востоке и невиданного расширения полномочий спецслужб.

Джон Вароли, политолог: "Закручивание гаек началось с того, что был введён закон, расширяющий права спецслужб по слежке и надзору за гражданами. А ещё события 11 сентября использовались как предлог для развязывания войн на Ближнем Востоке, послужили оправданием вторжения США в Ирак и Афганистан".

Около тысячи фрагментов человеческих тел по сей день не опознаны. Более трёх тысяч невинных людей пали жертвами чудовищной трагедии, на котором, по словам Курта Уэлдона, стоит клеймо "Made in USA".