В Петербурге проходит фестиваль первоцветов

Нежные и хрупкие растения, символизирующие пробуждение природы. Сегодня отмечается ежегодный весенний праздник - День подснежника. В мире их насчитывается около 20 видов, которые, как и многие другие первоцветы, занесены в Красную книгу. Их запрещено выращивать и срывать, а вот любоваться красотой - сколько угодно. Например, в Ботаническом саду Санкт-Петербурга, где проходит традиционный тематический фестиваль.

Гордость учёных петербургского Ботанического сада - капризное южное растение с научным названием "галантус" (в переводе с греческого "молочный цветок") прижился на северной земле. Именно в его честь в Англии учредили в 1984 году День подснежника. Красивую традицию полюбили во всём мире, в том числе и в России. В разных регионах нашей страны подснежниками считаются разные цветы.

Софья Долгая, ведущий агроном Ботанического сада Петра Великого БИН РАН: "В разных регионах России разные растения называют подснежниками, у нас подснежники - это печеночница благородная. Первоцвет - это примула в ботаническом мире. А люди первоцветом называют всё, что рано цветёт, даже тюльпаны".

Это, сейчас, пожалуй, самое яркое место во всём городе. Весна только вступила в свои права, а здесь уже настоящее буйство красок. Одно из самых необычных цветений весеннего ботанического сада в Санкт-Петербурге - яркий солнечный куст, растение называется форзиция. Его особенность в том, что сначала на ветках распускаются цветы, а потом уже листья.

На клумбах распустились ковры первоцветов - ярко-жёлтые крокусы, белоснежные примулы, огненно-красные лилейные, небесно-голубые хионодоксы. Посадить именно эти виды на даче не получится, все они занесены в Красную книгу. Их продажа и даже покупка по новому законодательству считаеются уголовным преступлением. А все именно из-за ранней всхожести: люди так усердно рвали эти цветы для первых весенних букетов, что многие культуры оказались на грани исчезновения.

Всё это великолепие вскоре уступит место на клумбах другим, более теплолюбивым растениям. А пока учёные радуются, что несмотря на перепады температуры в Петербурге, подснежник доцвёл в этому году до самой Пасхи. Ведь недаром у этого цветка есть еще одно название -пасхальный колокольчик.