В Москве утверждён проект планировки территорий вблизи Яузы

Правительство Москвы утвердило проекты планировки территорий вблизи реки Яузы. В Ростокине и Алексеевском районе появятся новые маршруты для прогулок и велопоездок.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, участки парка "Яуза" объединятся в единый рекреационный маршрут, он протянется от МКАДа до ВДНХ.

Так, на проспекте Мира построят новый мост длиной сто метров, который обеспечит удобство и безопасность для пешеходов и велосипедистов. Также реконструируют прилегающий участок Малахитовой улицы и оборудуют наземные переходы.

Кроме того, масштабные работы пройдут между улицами Докукина и Сельскохозяйственной. Там обновят два небольших велопешеходных моста через Яузу и около километра улично-дорожной сети.