Молдавского архиепископа не выпустили из Кишинёва за Благодатным огнём

Молдавские полицейские вновь помешали архиепископу Маркеллу вылететь за Благодатным огнём. Это уже вторая попытка иерарха отправиться в Иерусалим. Правоохранители несколько раз задерживали машину владыки по пути в аэропорт, а в терминале подвергли настолько тщательному и долгому досмотру, что Маркелл не успел на самолёт. Нарушений при этом не выявили.

Прихожане вышли на демонстрацию в поддержку архиерея. Он представляет православную церковь Молдавии, которая является частью РПЦ и объединяет большинство верующих страны. Маркелл - видный общественный деятель, выступающий за укрепление связей с Россией.

Кроме него в Иерусалим должны были вылететь священники прорумынской Бессарабской митрополии. Они отправились за Благодатным огнём без каких-либо проблем и задержек, сообщает "ТВ Центр".