США не рассматривают отправку новых пакетов военной помощи Киеву. О том, что Белый дом не ведёт дискуссии по этому вопросу, пишет "Нью-Йорк Таймс". По информации издания, также нет никаких предпосылок того, что Вашингтон продолжит делиться с Украиной разведданными. Американские власти уже не скрывают своё раздражение затягиванием процесса мирного урегулирования со стороны киевского режима, а также поддерживающих его европейских стран.

После резкого заявления главы Госдепа Марко Рубио, о том, что США могут выйти из переговоров по Украине, пафосные заголовки западных газет, сменили позитивный настрой. А ведь у Европы был шанс пересесть с приставного стула на полноценное кресло за взрослым столом. Но поездка американцев в Париж не увенчалась успехом и это их сильно разозлило, сетуют в эфире французских телеканалов.

И даже попытки Зеленского махать морковкой в виде сделки по природным ресурсам, не помогут Киеву. Она никак не зависит от мирных переговоров. И как бы главарь киевского режима не хотел её сорвать или затянуть, это никак не повлияет на ход переговоров. Кроме того, по всей видимости, Белый дом не собирается предоставлять никаких гарантий безопасности Киеву, намекает "Вашингтон пост". Дональд Трамп чётко даёт понять, в том числе и своей команде, что Европе и Украине придется подвинуться.

Трамп требует от европейцев признать Крым, а также освобождённые земли как российские. Это условие Кремля, которые придётся выполнить безоговорочно. И США уже готовы это сделать, сообщает агентство "Блумберг". У Вашингтона, по данным британских журналистов, якобы, даже есть план, как установить контроль за прекращением огня. Впрочем, сам этот план пока так никто и не видел.