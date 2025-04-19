Кравцов рассказал о важном нововведении в российских школах

В российских школах введут единое расписание уроков. О важном нововведении рассказал РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

С нового учебного года штатные расписания в школах позволят чётко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провёл педагог, пояснил министр.

Также с 1 сентября 2025 года в школах России будет внедрено единое планирование по школьным предметам, а также определено нормирование контрольных и проверочных работ. Для них предполагается выделять не более 10% от общего количества уроков по программе.