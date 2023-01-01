Генеральная уборка на дорогах началась в Москве

В Москве к лету приведут в порядок около миллиона объектов дорожной инфраструктуры. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, накопившиеся за зимний период грязь, пыль и противогололёдные материалы существенно ухудшают видимость и функциональность знаков и разметки. Поэтому чистота на дорогах - это, прежде всего, безопасность для водителей и пешеходов.

За её соблюдением следят специальные службы и организации комплекса городского хозяйства. В рамках благоустройства приведут в порядок около 900 тысяч дорожных знаков, десятки тысяч светофоров и сотни табло.

Также очистят велопарковки, стелы пешеходной навигации и многое другое. Мэр отметил: чтобы не мешать движению в городе все работы проводятся в выходные и в часы с минимальной загрузкой.