Жена травмированного Боярского сделала заявление

Михаил Боярский чувствует себя хорошо, его выпишут из больницы на следующей неделе. Об этом рассказала ТАСС жена народного артиста РСФСР Лариса Луппиан.

На этой неделе 75-летний актёр неудачно упал на сцене театра и ушиб грудную клетку. Два дня Боярский пролежал дома, но, после того, как у него поднялась температура, супруга отвезла его в больницу. Там выяснилось, что у артиста сломано ребро. Врачи настояли на госпитализации.

В петербургском Театре имени Ленсовета сообщили, что ближайший спектакль "Ромео и Джульетта" пройдёт без участия Михаила Боярского, но со сцены будет звучать его голос.