Во всей Абхазии отключилось электричество. Об этом сообщает пресс-служба местной компании "Черноморэнерго".

Проблема вызвана инцидентом на грузинской стороне. Главным источником электроэнергии в Абхазии служит Ингурская ГЭС, расположенная на границе. Плотина станции находится на территории Грузии, а пульт управления – в Абхазии.

Западная часть Абхазии и столица страны Сухум снабжаются, в основном, российское электроэнергией. Но этого не хватает, в республике постоянно наблюдается дефицит энергии.